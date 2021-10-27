В РК продлили онлайн-перепись населения до 1 ноября

На сегодня национальную перепись населения прошли 90% североказахстанцев. Большая часть жителей области, а это 56%, преподчли пройти её оффлайн. В трёх районах: Аккайынском, Кызылжарском и Есильском, обход уже завершили.

Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:



— 98% населения опрошено. Хотелось бы отметить районы, которые приняли активное участие в онлайн-переписи. Это Акжарский, Мамлютский и Уалихановский районы. Там до 60% населения прошли перепись в электронном формате. В свою очередь, жители Аккайынского, Кызылжарского и Есильского районов предпочли традиционный формат.

Перепись этого года заметно отличается от предыдущих. Опрос населения проходит в два этапа. Первый прошёл в онлайн — формате. Предпочтение ему отдали 33% североказахстанцев. Напомним, самостоятельно её можно было пройти с 1-го сентября по 15-ое октября. Однако, по просьбе населения онлайн-перепись продлили до 1-го ноября. Казахстанцы могут пройти её на сайте sanaq.gov.kz. Второй этап — подомовой обход, начался 1-го октября. Здесь интервьюерам пришлось нелегко.

Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:



— Есть случаи недопонимания со стороны некоторых жителей, которые отказываются открывать двери и отвечать на вопросы, аргументируя тем, что все данные есть в других источниках. На сегодня нет ни одной информационной базы, которая заменила бы перепись населения. Всю информацию, которую мы собираем, к ней никто не будет иметь доступ.

Пройти перепись населения призвал заместитель главы региона Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Хочу отдельно обратиться к жителям нашей области. Проявить солидарность, единство и принять активное участие в проводимой переписи населения. Это очень важное политическое мероприятие, которое касается каждого из нас. Здесь очень важно нам проявить гражданскую ответственность.

Перепись населения завершится 30 октября. Однако, до 8-го ноября предусмотрен контрольный обход, то есть, специалисты будут проверять кто прошел перепись, а кто — нет.

Алишер Ашимов