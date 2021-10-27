Мегаполис вместо старых домов: аким СКО посетил стройплощадки Петропавловска

Семья Мухамеджановых встречает первых гостей в новой квартире. Её супруги ждали 13 лет. До этого приходилось жильё снимать, отдавать большую часть заработка.

Сауле Мухамеджанова, жительница г.Петропавловска:

— Переехали в прошлое воскресенье. Квартира прекрасная, двухкомнатная, просторная. Есть грузовой лифт. Теперь мой муж, он инвалид 1-ой группы, может без проблем выходить на улицу. Хотя живём мы на 6 этаже. Дом тёплый, вода, электричество есть.

Речь о 18-этажном доме по адресу Жамбыла, 49 Б в «Жас Оркене». В быстрозастраиваемом микрорайоне сейчас возводят 12 домов. Ключи от квартир в них скоро получат 1300 петропавловских семей. На днях начнут заселять жильцов в 38-й дом по Жамбыла. Он известен тем, что строили его 4 года три разных подрядчика.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Начинала одна компания, потом не смогла из-за проблем, которые возникли. Вторая начала, тоже проблемы возникли. И вот уже третья компания доводит дом до конца. В конце концов, работы завершены практически.

Держать ответ за дом после «Казградстроя» и «Севимсталькома» пришлось компании «Курылыс сервис СК». Им недоделки достались в конце июля. За три месяца привели 192-квартирный дом в порядок. С коммуникациями проблем нет, говорит подрядчик.

Уголок мегаполиса на месте старых домов. За время преображения микрорайона «Жас Оркен» здесь построили 17 высотных домов. В них сейчас проживают 10 тысяч человек. Для жителей этой части города возводят поликлинику на 250 посещений. Лечебница начнёт принимать жасоркенцев в конце 2022 года.

Кайрола Галеев, и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:



— Площадь земельного участка 1,5 га. Двухэтажное здание. Стоимость проекта 2,7 млрд. Из них 729 млн будет затрачено на приобретение нового цифрового медицинского оборудования.

Необходима развивающемуся микрорайону и собственная подстанция. Её проектировать начали ещё в 2017 году, когда развитие «Жас Оркена» было только в планах. Подстанция будет питать электроэнергией все дома и социальные объекты микрорайона. При таком раскладе она задействует лишь половину всей мощности. Есть резерв для будущих домов. Работы завершены, испытания пройдены. Подстанция готова к эксплуатации.

Калжан Назарсейтов, директор по производству подстанции «Жас Оркен»:

— Данная подстанция состоит из двух силовых трансформаторов 25 мегаватт. Производство Кентауского трансформаторного завода. Также здесь установлено КРУЭ-110 — оборудование, аналогов которого в Петропавловске нет.

Практически все новые здания «Жас Оркена» стоят на месте снесенного частного сектора. В Петропавловске с 2017 года под колёса тяжёлой техники пошли 1600 домов. Почти половина находились по Горького. Эта улица нуждается в ремонте и расширении. Для её реконструкции потратят больше млрд тенге. Дорога станет 4-полосной, шириной 16 метров.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Долгое время не ремонтировалось и, самое главное, здесь нет ливневой канализации. Микрорайон активно застраивается и одна из проблем — вывод грунтовых и талых вод. Мы сразу эту проблему здесь решаем.

Новый асфальт постелют на двух км. А ещё установят освещение и светофоры. Расширяют и улицу Жумабаева. На участке от Чкалова до Пионерской она будет 4- и 6-полосной. Технически проект сложный, для Петропавловска новый, говорят подрядчики.



Болат Шуканов, руководитель проекта ТОО «Курылыс-сервис СК»



— На этой улице в дорожном полотне находились все инженерные сети. Данным проектом предусмотрен вынос всех сетей за дорожный участок. Чтобы для дальнейшей эксплуатации не нарушать дорожно-асфальтное покрытие.

Теплосети, водопровод и канализацию нужно вынести за дорогу, не повредив трубы. И такую работу приделают на почти километровом участке. Но уже в 2022-ом, тогда и постелют асфальт. Пока что дорогу откроют на зиму.

Завершить работы в следующем году планируют и на ТОО «Радуга». Там возводят теплицу площадью 37 тысяч квадратных метров. В год будут собирать 3 тысяч тонны помидоров, огурцов и салата. Половину урожая оставят в нашей области, остальное отправят на экспорт. Попробовать петропавловские овощи жители смогут через год.

Осваивает ТОО «Радуга» ещё одно перспективное и нужное для региона производство.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Будем производить санитарно-гигиеническую бумагу из макулатуры. Это туалетная бумага, салфетки, полотенца. Будем покрывать на 25-30% потребность Казахстана в санитарно-гигиенической продукции.

15 тонн готовой продукции ежедневно, 5 тысяч тонн — в год. Ближайшие конкуренты в Алматы и Челябинске. То есть, в радиусе 500 км от Петропавловска — потенциальные покупатели североказахстанской продукции. Ведь сами бумажные изделия недорогие, в отличие от перевозки. В планах у «Радуги» и производство бумаги из соломы. Ударными темпами идёт и возведение многопрофильной больницы. 300 строителей трудятся на участке в две смены. Отставания от графика, по словам подрядчика, нет. Напомню, по плану её должны открыть в 2022 году.

Айгерим Мукашева