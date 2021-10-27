Борцы с коррупцией разработали проект концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы

Проект концепции состоит из 7-ми разделов. В её основу легли обзор международного опыта, отечественная практика, приципы антикоррупционной политики и её развитие. Видение последнего играет большую роль в искоренении взяточничества. В документе этому уделили целый раздел.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Этот раздел состоит из 6-ти основных блоков. Первый — формирование добропорядочного общества. Поскольку без изменения сознания и моральных устоев невозможно прийти к поставленной цели по искоренинию коррупции. Понимаю, что это небыстрые победы. Агентством обозначено как одно из приоритетных задач. Особое внимание будет уделено вопросам систематизации воспитательных и образовательных мер на всех этапах становления личности.

Особое внимание — неэффективному расходованию бюджета. Для сокращения «теневой» экономики борцы с коррупцией примут меры по расширению инфраструктуры безналичных расчетов. В связи с этим начнут работать над развитием электронной национальной валюты. Это поможет антикоррупционщикам отслеживать освоение бюджета, говорит Нурлан Жахин.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— В плане действий указано, что Национальный банк будет заниматься данным вопросом. И конечно, когда деньги не обналичиваются или взятки не даются… в цифровом плане нам легче отследить, соответственно, это будет уже заслоном для совершения каких-либо коррупционных схем.

С документом ознакомились и депутаты маслихатов. Концепция продуманная и грамотная. Больше всего Евгению Кинцелю понравилось то, что к борьбе с коррупцией будут привлекать общественность. Сегодня без помощи граждан это социальное зло победить невозможно, считает депутат.



Евгений Кинцель, депутат областного маслихата:



— В борьбу с коррупцией должны быть вовлечены все. В частности, хочу обратить внимание на то, чтобы были созданы депутатские группы по борьбе с коррупцией — предложение очень правильное. Если такие группы будут созданы, то это скажется очень позитивно. Тем более, каждый депутат ведет прием граждан. Они, в первую очередь, обращаются за помощью к депутатам.

Проект пока не вступил в свою законную силу. Он находится только на рассмотрении. Предложения или обращения может оставить каждый на официальном сайте adal.com.kz .

Алишер Ашимов