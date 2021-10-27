18 дачных краж раскрыли полицейские с начала года

Криминал

23:30 27 Октября 2021

40 краж с дачных участков зарегистрировали полицейские с начала года. 18 преступлений стражи порядка уже раскрыли. Так, на прошлой неделе из домика в дачном обществе «Спутник» воришка вынес бытовые электроприборы. Подозреваемого задержали через несколько дней. Нашли и покупателей похищенного имущества, которое в скором времени возвратят владельцу.

«По горячим следам» задержали и злоумышленника в покушении на кражу в дачном обществе «Легенда». Полицейские просят североказахстанцев обращать внимание на появление посторонних людей, принимать меры по организации охраны в дачных обществах. Не следует также оставлять в домах ценные вещи, инструменты и металлические изделия, которые являются одним из частых предметов, попадающих на глаза правонарушителям.

Жанель Бисенбаева

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