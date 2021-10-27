10 лет исполнилось ревизионной комиссии СКО

Неэффективное использование бюджетных средств, активов государства, невыполнение объема работ и искажение бухгалтерского учёта. Это далеко не весь список допущенных нарушений в региональных ведомствах только за последний год. По словам председателя областной ревизионной комиссии Тлегена Каскина, 67 % финансовых нарушений проводят бухгалтеры. Недавно на таком проступке поймались в отделе ЖКХ Айыртауского района. Специалист прибавил себе заработную плату на млн тенге. За мошенничество главбуха привлекли к трём годам лишения свободы. Помимо этого материала в правоохранительные органы комиссия передала еще 12.

Тлеген Каскин, председатель ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области:



— За последние три с половиной года ревизионной комиссией проведено 58 аудиторских мероприятий с охватом 366 млрд. тенге, выявлено финансовых нарушений на сумму более 8млрд. тенге. Благодаря принятым мерам за три с половиной года в местный бюджет дополнительно постпило в денежной форме 1,4 млрд. тенге.

Работа ревизионной комиссии направлена не только на установление правонарушений, но и совершенствование законодательства в части улучшения финансовой дисциплины. Большое внимание здесь уделяют и повышению квалификации кадров на международном уровне. Все государственные аудиторы имеют соответствующие сертификаты. Значимость работы комиссии отметил и первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Областью поддерживаются все инициативы, направленные на повышение финансовой дисциплины объектов государственного аудита, выявление и решение системных проблем и недостатков. Благодаря вашему профессионализму повышается эффективность использования бюджетных средств.

Новый импульс дальнейшему развитию даст обмен опыта с другими странами. Нередко для этих целей специалисты ревизионной комиссии выезжают в соседнюю Россию, подписывают соглашения о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий. Дистанционно на связи с Петропавловском находились руководители контрольно-счётных палат Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской областей. Коллеги подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы сотрудничества.

Жанель Бисенбаева