Ярмарка шуб Пятигорской фабрики снова открылась в Петропавловске

Почти 3 тысячи километров пути и качественные шубки на стойках североказахстанского магазина. Меховые изделия привезли к нам из Пятигорска. Около 200 моделей из мутона и в два раза больше из норки. Широкий ассортимент удивит даже самых искушенных модниц, а качественный покрой превзойдёт ожидания наиболее требовательной прекрасной половины человечества.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Перед тем, как остановить свой выбор на конкретной модели, консультанты многих меховых магазинов советуют задаться вопросом — куда и как часто вы планируете надевать желаемую шубку. Вопрос износостойкости очень важен. Но, в этом магазине об этом задумываться не стоит. Все изделия сделаны из качественной норки производства Канады, Скандинавии и Америки. Модницам остается только выбрать любую понравившуюся модель.

Выбор Марии Стегняк пал на элегантную шубку благородного чёрного цвета. Уникальна она тем, что нижнюю её часть и рукава можно отстегнуть. Такие шубы-трансформеры популярны среди модниц, которые любят поэкспериментировать и хотят быть разными. Прикупила одну меховую «подружку», а получила сразу несколько, радостно отзывается горожанка.

Мария Стегняк:



— Это первая шубка — мечта. Муж решил подарить. 49 сек Она удобная, её можно отстегнуть и носить коротенькую и подлиннее.

Не смогла удержаться от примерки и Алма Султангазина. В выборе шубы ей помогает подруга. Да и та не устояла от соблазна примерить тёплую накидку. Про ярмарку дамы узнали в соцсетях и решили не упускать уникальной возможности пополнить свой гардероб новеньким меховым изделием.

Алма Султангазина:

— Мы с подругой пришли на ярмарку. Шубы очень красивые, качественные. Понравилось, вот выбираю себе шубу.

Десятки расцветок, сотни фасонов. На ярмарке представлена коллекция 2022-ого года. В тренде нынешнего сезона шубки поперечного пошива. Такие модельки смотрятся более свежо, современно и пользуются большой популярностью. Но, всё же, неизменной и не поддающейся модным приговорам остаются классические варианты.

От миниатюрного 40-ого до королевского 62-ого. Широкий размерный ряд поможет приодеться дамам с любой фигурой. Купить шубку своей мечты можно, используя приятные бонусы от магазина.



Станислав Беляков, администратор выставки «Эталон меха»:



— У нас гибкая система скидок. Есть система рассрочек, без процентов, без переплат и без первоначальных взносов. 01.18 Скидки от 100 тысяч тенге на любую норковую шубу.

Дают на меховые изделия и год гарантии. Российская ярмарка шуб будет работать до 31 октября. Покупателей ждут на третьем этаже в торговом центре «City mall» с 10-ти утра до 10-ти вечера. Ознакомиться с модельками можно и на официальной странице в Инстаграм.

Жанель Бисенбаева