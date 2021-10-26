В Казахстане снизился уровень молодежной безработицы

Уровень молодежной безработицы в Казахстане снизился. Сейчас этот показатель составляет 3,7% от общего числа молодых людей, передает пресс-служба главы правительства. По итогам 9 месяцев текущего года мерами занятости охвачено более миллиона казахстанцев. До конца 2021-го их станет на 200 тысяч больше. Согласно данным Национального бюро статистики, численность рабочей силы за 2-ой квартал составила 9 миллионов 300 тысяч человек. Количество занятых увеличилось на 73 тысячи. В числе трудоустроенных преобладает отрасль сферы услуг. Аскар Мамин отметил, что в Казахстане сейчас продолжается постепенное восстановление рынка труда.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:



— Эти меры позволят не допустить роста безработицы и удержать её на уровне 4,9%. Важнейший вопрос — создание постоянных рабочих мест, в текущем году их должно быть создано не менее 440 тысяч.

Айгерим Мукашева