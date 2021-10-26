Театр танца «Sensitive» выиграл 1 миллион тенге на республиканском конкурсе «Өнерпаз болсан»

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Өнерпаз болсан» прошла в Нур-Султане 21 октября. В фестивале участвовали организации в сфере культуры и неправительственных организаций, работающих с людьми с особыми потребностями. Из 15-ти регионов Казахстана на рассмотрение жюри поступило 126 заявок. Достойно защитил честь нашей области театр танцев «Sensitive». Всего было 17 номинаций. Из трех крупных организаций в номинации «Инклюзивные организации» североказахстанские танцоры стали первыми.

На конкурс театр танцев «Sensitive» представил хореографическую постановку «Абай жаны». Подготовлена она была к 175-летию мыслителя Абая Кунанбаева. Слова назидания озвучила актриса театра им.С.Муканова, а танцоры отразили на сцене всю глубину творчества.

Ольга Ростовщикова, художественный руководитель театра танцев «Sensitive»:

— Наши артисты, танцоры наши, конечно же, очень переживали. Во-первых, это республиканский уровень. Хотелось бы получить признание от нашей республики. Мы как участники этого проекта, надеемся, что он будет проходить ежегодно. Хотелось поблагодарить наше министерство культуры и спорта, потому что очень радостно, что содействуют развитию именно творческого потенциала именно людей с особенными потребностями. Огромное спасибо нашему руководству театра, потому что хорошая поддержка во всех наших начинаниях.

Главный приз — 1 млн тенге артисты планируют потратить на подготовку к дальнейшим выступлениям. Планы у ребят большие. Впереди их ждет две большие поездки на Чемпионат мира в Америке, а также в январе планируется поездка в Египет на международный конкурс.

Анастасия Кузнецова