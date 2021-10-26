Руководителю управления здравоохранения СКО К. Сактаганову вынесли приговор за получение взятки

В петропавловском городском суде рассматрели уголовное дело в отношении руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова и директора частного некоммерческого учреждения «Денсаулык» Айнагуль Карабаевой. Их обвиняют в получении и даче взятки. Судебный процесс проходит в сокращенном формате, оба подсудимых заключили процессуальное соглашение и полностью признали вину. 200 тысяч Карабаева принесла Сактаганову в рабочий кабинет и вложила в папку с документами, предупредив, что деньги там. После ее ухода глава облздрава деньги пересчитал, переложил их в свое портмоне и уехал домой.

Задержали его уже по месту проживания. Деньги предназначались за то, что Кабдрахман Сактаганов должен был сделать по долгу службы: убедить маслихат, что необходимо выплатить подъемные тем молодым специалистам, которые прибыли на работу в ЧНУ «Денсаулык». Сейчас их выплачивают только сотрудникам государственных больниц и поликлиник. Подсудимые заключили сделку со следствием на следующих условиях: Сактаганов заплатит штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, который с учетом зачёта времени содержания его под домашним арестом в срок наказания, составил почти 6 миллионов тенге. А Карабаева должна возместить государству 4 миллиона. Об этом ходатайствовал сегодня прокурор.



Асылбек Конуратов, старший прокурор управления прокуратуры СКО:



— Таким образом, Сактаганов совершил преступление, предусмотренное статьей 366 ч.2 УК РК, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за действие в пользу взяткодателя в силу своего служебного положения, совершенное в значительном размере. Обстоятельством смягчающим является чистосердечное признание. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность, является нарушение принятой им присяги и профессиональной клятвы. Прокурор будет ходатайствовать о назначении Карабаевой по ст 367 ч.2 УК РК наказания в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 4 млн тенге без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности государственной службы, судьи и органов местного самоуправления.