Киностудия «Казахфильм» снимает новую картину в Петропавловске

«Долгое эхо» — давний замысел легендарного кинорежиссёра Сатыбалды Нарымбетова. Съемки фильма начались два года назад. Однако, творческий процесс приостановили. В июле этого года Сатыбалды Нарымбетов ушел из жизни. Сейчас над продолжением съёмок фильма работают его сыновья. Режиссёр-постановщик картины — Аскар-Мухит и оператор-постановщик — Ескендир Нарымбетовы.

Над созданием картины работает целая команда. Играют актеры алматинского театра им.Лермонтова. Задействованы и североказахстанцы. Одна из главных ролей досталась актёру областного театра им.Н. Погодина Константину Демидову. Признается, поменять амплуа театрального актера и сняться в кино было непросто.

Константин Демидов, актёр областного русского драматического театра им.Н. Погодина:



— Все начиналось спокойно, обычные рабочие дни в театре, подготовка к открытию нового сезона. Ну и в один прекрасный день позвонили мне из Алматы. Взвесил все «за» и «против» и уехал на пробы. Адольф Янушкевич — он поляк. Сейчас работаю над польским языком, изучая понемногу и в картинах уже применяю акцент. Я постараюсь не ударить в грязь лицом, буду стараться

Фильм рассказывает о судьбе польского писателя, этнографа, ссыльного революционера Адольфа Янушкевича. Попытка отвоевать свободу польскому народу и его участие в восстании закончилась ссылкой на казахские земли. Здесь он видит, что не одинок в своей борьбе и глубоко понимает страдания казахского народа. Сценарий, кстати, написан на основе его дорожных заметок. А идеальной локацией для съемки фильма оказался Петропавловск.

Ескендир Нарымбетов, оператор-постановщик:



— К сожалению, у нас очень мало осталось архитектурных зданий. И вот местный актер Константин Демидов, который был приглашен на роль Адольфа Янушкевича, он нам подсказал. Очень интересный контраст современных зданий и исторических зданий. У нас Алматы, к сожалению, вся такая высотная сейчас стала. А здесь вот как-то ветрено, воздух замечательный, вода вкусная очень. Люди очень доброжелательные, что немаловажно.

Анастасия Кузнецов, корреспондент:



— Здание, именуемое петропавловцами как Дом Невесты ,стало площадкой для съемок киностудии «Казахфильма». Третий, заключительный съемочный день проходит именно здесь. Этот архитектурный памятник 19 века стал идеальной локацией для сцен исторической картины.

Стены, хранящие глубокую историю, изразцовые печи, многовековые дубовые двери с росписью, петропавловского памятника архитектуры, за которыми теперь разворачивается съемочный сюжет… Дом Невесты признан памятником истории и культуры республиканского значения. Сейчас в городе насчитывается 66 ценных истории и культуре объектов. По словам съемочной группы, во время работы над фильмом многие изъяны исторических зданий им пришлось исправлять самостоятельно. В Доме Невесты, к примеру, команда занималась покраской и побелкой стен. Съемки проходили в Петропавловске с 13 октября. Уже завтра команда возвращается в южную столицу, где и продолжит творческую работу. Премьера фильма «Долгое эхо» планируется на конец осени следующего года.

Анастасия Кузнецова