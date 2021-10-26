Домбристы NIS заняли первое место на международном творческом конкурсе

Домбра. В руках настоящего мастера этот инструмент становится порталом в бескрайнюю степь. Это мастерство демонстрировали учащиеся школ на I Международном творческом фестивале-конкурсе. Из столицы вернулся ансамбль домбристов «Шалқыма». Его участники — студенты Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска. Юные таланты представили кюи «Қосбасар», «Секіртпе» и «Желдірме». По результатам конкурса местные музыканты заняли первое и второе места. Есть и приз за сольное исполнение. Состязались молодые артисты и коллективы со всей страны в категориях вокала, хореографии, музыкальных инструментов, актерского мастерства и изобразительного искусства. Среди победителей студент Нуралы Нурмуханбетов. Он долго и упорно готовился к выступлению вместе с ансамблем.



Нуралы Нурмуханбетов, студент Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Петропавловска:



— Я очень усердно к этому готовились. Оставались в течение двух недель после уроков. Очень много сил в это было вложено. И я очень доволен результатом. Вообще, на домбре играю для души. Но планирую продолжать развиваться в этом. Я очень люблю играть на данном инструменте. И хотел бы выехать заграницу и показать наш инструмент всему миру. Хотя бы в компании друзей из других стран и так далее.

Диана Салихова