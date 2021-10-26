Династия Шадриных трудится на ЛПДС «Петропавловск»

Сергей Шадрин в нефтепроводной отрасли уже тридцать семь лет. Получив образование, начал свой путь в профессии с должности машиниста насосов. Сегодня Сергея Геннадьевича знают как строгого, но справедливого начальника участка механо — технологического оборудования ЛПДС «Петропавловск».

Сергей Шадрин, начальник участка обслуживания механо-технологического оборудования ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:



— На ЛПДС Петропавловск я прибыл в 1984 году после завершения учебы Челябинского индустриального техникума. Работаю по сей день. Профессию свою я выбрал сам, родители, конечно, поддержали меня.

Отдать распоряжения, проконтролировать процессы — работа на станции всегда кипит. За всем нужен особый контроль. Но Сергей Шадрин в работниках не сомневается, ведь на станции подрастает достойная смена. Любовь и интерес к профессии Сергей передал и своим детям, которые решили пойти по стопам отца. Такая вот трудовая династия.

Наталья Козина, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:



— Отец работал долгое время, и мы, когда маленькие были, он приходил, все с работы какие-то ситуации рассказывал интересные и вроде как захотелось пойти.

Дочь Сергея Шадрина Наталья Козина работает на станции со своим отцом и братом уже 17 лет, и этим она гордится.

Наталья Козина, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:



— Профессия эта очень интересна мне, именно нефтегазовая промышленность. Я пришла сюда оператором товарным, замер уровня производили на резервуарах, отбор проб и после меня перевели оператором на ППС.

Сын Сергея Шадрина Михаил также впитывал в себя с раннего детства любовь к профессии.

Михаил Шадрин, слесарь по ремонту технологических установок ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:



— Ответственность, естественно, есть. Отец уже работает более 30 лет здесь. И сестра здесь работает не первый год. Мне надо держать планку. Увлечение еще с детства получается. Я еще тогда хотел прийти сюда, устроиться на работу и мечта, как говорится, сбылась

«Транснефть — Урал» поддерживает преемственность, и эта поддержка дает результат: только в коллективе станции «Петропавловск» 20 трудовых династий. Их работа получает высокую оценку. Например, за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Сергей Шадрин был награжден Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.

Сергей Шадрин, начальник участка обслуживания механо-технологического оборудования ЛПДС «Петропавловск» АО «Транснефть — Урал»:



— Изменения большие произошли на станции за это время. Реконструкция зданий произошла. Ремонты большие почти всех зданий. Замена насосных агрегатов в 2009 году происходила, реконструкция системы автоматики на магистральной сделали, в 2018 году произошла. Сейчас идет замена резервуаров. Так что обновление идет очень хорошо.

Анастасия Кузнецова