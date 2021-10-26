Аким СКО посетил стройплощадки Петропавловска

12 многоэтажных домов сейчас возводят в микрорайоне «Жас Оркен». Ключи от квартир получат 1300 петропавловских семей. Всего же за время преображения этой части города здесь построили 17 домов. В них сейчас проживают 10 тысяч человек. Для растущего микрорайона возводят поликлинику в шаговой доступности для жасоркенцев и трансформаторную подстанцию. Её начали проектировать ещё в 2017 году, когда микрорайон только начал развиваться. Ход строительства этих объектов проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов. Побывал он и на участке будущей многопрофильной больницы. Там уже видны первые этажи главного входа в лечебницу. Начали в Петропавловске и строительство теплицы, где в год будут выращивать около 3 тысяч тонн огурцов и помидоров.

Алишер Ашимов