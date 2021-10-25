Жительница СКО предотвратила обман интернет-мошенника в «Одноклассниках»

Криминал

21:18 25 Октября 2021

Предотвратила обман интернет-мошенника. Жительница Кишкенеколя Уалихановского района обратилась в полицию с заявлением, что кто-то создал фейковый аккаунт на её имя в «Одноклассниках» и при этом заблокировал основную страницу. Оказалось, что это был сетевой аферист. Действуя от имени женщины, он предлагал подписчикам поиграть в игру, в которой нужно предоставлять персональные данные. Мошенник убеждал пройти по ссылке, после чего якобы можно выиграть денежный приз. Убеждая, что игра не только интересная, но и прибыльная, аферист уточнял, что получить деньги можно только тогда, когда участники пополнят свой счёт на сумму, которая составляет 50% от выигрыша.

К счастью, своевременное реагирование сельчанки не позволило злоумышленнику завладеть средствами и данными «друзей». Факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РК. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителя. Всего с начала года североказахстанские полицейские раскрыли 126 интернет-мошенничеств. Из них 51 — в социальных сетях.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Почти 10 тысяч пьяных задержали в общественных местах полицейские с начала года
Суд огласил приговор «тимирязевскому стрелку»
Полицейские изъяли ружья у троих жителей области
Почти 11 тонн зерна украли в Жамбылском районе
Троих овец украли у жителя Айыртауского района
6 тысяч литров алкоголя изъяли полицейские с начала года
Троих североказахстанцев подозревают в отстреле маралов
Как не попасть в сети интернет-мошенников?
Более 4 кг наркотиков изъяли полицейские СКО в ходе спецоперации
30 североказахстанцев осудили за управление транспортом в нетрезвом виде
Почти 1,5 тысячи фактов бытового насилия зарегистрировали в СКО
5 мешков ценного рачка Artemia salina изъяли полицейские у троих подозреваемых в незаконной добыче