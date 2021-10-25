Жительница СКО предотвратила обман интернет-мошенника в «Одноклассниках»

Предотвратила обман интернет-мошенника. Жительница Кишкенеколя Уалихановского района обратилась в полицию с заявлением, что кто-то создал фейковый аккаунт на её имя в «Одноклассниках» и при этом заблокировал основную страницу. Оказалось, что это был сетевой аферист. Действуя от имени женщины, он предлагал подписчикам поиграть в игру, в которой нужно предоставлять персональные данные. Мошенник убеждал пройти по ссылке, после чего якобы можно выиграть денежный приз. Убеждая, что игра не только интересная, но и прибыльная, аферист уточнял, что получить деньги можно только тогда, когда участники пополнят свой счёт на сумму, которая составляет 50% от выигрыша.

К счастью, своевременное реагирование сельчанки не позволило злоумышленнику завладеть средствами и данными «друзей». Факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РК. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителя. Всего с начала года североказахстанские полицейские раскрыли 126 интернет-мошенничеств. Из них 51 — в социальных сетях.

Жанель Бисенбаева