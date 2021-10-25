Выпускники военно-технической школы приняли присягу

В ровном строю — 31 юноша из Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Позади 42 дня службы. Сегодня каждый из них произнесёт клятву на верность Родине. Это волнительный и ответственный момент. Но слова их звучат громко и уверенно, присяга принята.

Для Владислава Бородавко сегодня особенный день. Стать военным он мечтал с самого детства. На обучение в военно-техническую школу молодой человек приехал из Костаная.

Владислав Бородавко, выпускник военно-технической школы г.Петропавловска:



— Решил поступить в ВТШ, потому что это моя мечта была. Я просто не смог раньше на год уйти, причина была. Сейчас вот узнал, что есть такая возможность, отслужить 40 дней, потому что у меня с детства была мечта стать военным. Ездили на полигон, стреляли с оружия боевого. Ощущения непередаваемые. Пограничником вот пойду после 40 дней служить.

Старший преподаватель военно-технической школы Александр Степанов уверен, что за это короткое время ребята стали достойными защитниками своей Родины.

Александр Степанов, старший преподаватель военно-технической школы г.Петропавловска:



— Сегодня у нас выпускается очередной взвод. Седьмой поток юношей, закончивших обучение по программе военно-блочного резерва по специальности «стрелок». За эти 35 учебных дней, в общей сложности они находились здесь 42 дня, они прошли подготовку по основным предметам обучения -огневая подготовка, тактическая подготовка, разведподготовка.

Поступить в военно-техническую школу могут молодые люди от 24 до 32 лет. Те, кто по состоянию здоровья или прочим весомым причинам не смог призваться на срочную службу. Для поступления в военно-техническую школу сначала нужно пройти медкомиссию. Стоимость обучения призывников составляет около 264 тысяч тенге. Следующий набор в группу начнется 2 ноября и продлится до 12 декабря. А пока выпускники получают специальные сертификаты, их родные делятся своими эмоциями.

— Да будет в стране много таких образованных и умелых людей. 00:42 Очень впечатляющий момент. Я вспомнил день, когда я принес присягу. Я записал на свой телефон, что мой сын приносит присягу. Сейчас отправлю родственникам.



— Я пришла поддержать своего мужа. Я желаю, чтобы у него все в дальнейшем получалось в плане военной службы. Я рада очень, хорошо, что быстро прошла служба.

Анастасия Кузнецова