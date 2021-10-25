В СК на государственной службе трудятся почти 4 тысячи человек

На 15% сократить число госслужащих. До выполнения этой задачи ведомству осталось пару месяцев. Оптимизация в основном здесь ведётся за счет имеющихся вакантных должностей. На сегодня в области их более 700. Однако, список тех, кто под сокращение не попадёт, всё же есть.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО — председатель Совета по этике:



— В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, не подлежат сокращению беременные женщины, матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери, иные лица, воспитывающие детей без матери, а также служащие, которым осталось менее 2 лет до пенсии.

Тем не менее, за 9 месяцев удалось снизить количество незанятых вакансий по итогам завершенных конкурсов. Так, с 1 января на государственную службу поступили 443 человека, из которых пости 34%- молодёжь до 30 лет. Активны североказахстанцы и в зачислении в Президентский молодежный кадровый резерв. В целом по республике предоставили свои документы около 9 тысяч кандидатов, в том числе 308 человек из нашей области. Надо сказать, стабильность кадров самого госаппарата сохраняется.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО — председатель Совета по этике:



— Одной из первостепенных задач государственных органов является сохранение кадрового потенциала государственных служащих. Согласно Стратегическому плану Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы на 2020-2024 годы показатель чистой сменяемости на 2021 год не должен превышать 6,9%.В нашей области за последние годы сохраняется стабильность государственного аппарата, уровень сменяемости не превышает 4,1%.

В ходе брифинга также озвучили результаты работы Совета по этике. В текущем году они провели 11 заседаний. Из 9 проверок выявили 196 нарушений.

Бахыт Жанбулов, руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:



— В этом году рассмотрели 18 дисциплинарных дел. Провели служебное расследование за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, 9-за нарушение норм Этического кодекса государственных служащих. На основании решений совета 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 4 лиц прекращено дисциплинарное производство.

Так же за 9 месяцев в управление по контролю в сфере государственной службы поступило 113 обращений. Большая часть из них — в отношении действий должностных лиц, а также незаконных актов местных исполнительных органов и их структурных подразделений.

Жанель Бисенбаева