В СК идёт осенняя вакцинация животных

В хозяйстве у Альфии Назаровой четыре коровы. Говорит, каждая бурёнка требует должного ухода. Вакцинацию поголовье проходит ежегодно. Благодаря чему на столе всегда свежая и экологически чистая продукция: молоко, сметана, творог.

Альфия Назарова, жительница г.Петропавловска:



— Кровь берут два раза в год: весной и осенью. Потом ставят прививки у нас. Туберкулёз, бруцеллёз. Кормишь хорошими кормами: горох, сено, соломой подкармливаем. Даём комбикормы.

Плановые ветеринарные обработки животных необходимы, говорят ветврачи. Крупный рогатый скот проверяют на ряд особо опасных болезней: туберкулёз, бруцеллёз, нодулярный дерматит, сибирскую язву. Диагностические исследования проводит Ирина Гуськова. В день она обходит до 10 дворов.

Ирина Гуськова, врач городской ветеринарной станции:



— Делаем забор крови, составляем ведомость, везём в лабораторию. Через 72 часа — читка исследования, которые мы проводили на туберкулёз. Читаем реакцию и ставим вакцинацию против сибирской язвы, дерматоза и нодулярного дерматита.

На сегодня в регионе на бруцеллёз исследовали почти 850 тысяч животных. Выявили его у 470 голов. По сравнению с 2020-м, это в два раза меньше.

Аманкельды Нурмуканов, главный специалист отдела профилактики и идентификации управления ветеринарии СКО:



— Благодаря своевременно проводимым мероприятиям область благополучна по особо опасным болезням животных, что немаловажно для развития животноводства. Весь объем ветеринарных препаратов поставляется из республиканского запаса. Ветеринарные препараты поступили в полном объеме. С начала года провакцинировано более 3 млн. животных и птиц.

Вакцинация домашних животных продлится до конца ноября.

Алишер Ашимов