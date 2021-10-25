Тысячу тонны сельхозпродукции представила СКО на ярмарке в столице

Открытие ярмарки запланировали на 9 утра. На часах нет и 8, а жители столицы уже в очередях за североказахстанской продукцией. Торговцам ничего не оставалось, как начать продавать на час раньше. У некоторых столов уже не протолкнуться.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— На часах 8 утра, а прилавок пустой. Не потому что продукция закончилась, её даже ещё не успели выставить, а в очереди уже человек 30. Давайте узнаем, что такого особенного хотят купить столичные жители.

— Мы стоим за Булаевским маслом сливочным. Потому что доступная цена и вкусное очень масло. Каждый год приходим специально за маслом.

— Потому что это самый хороший сорт масла. Процент большой, самое лучшее масло. Какие были ярмарки, Петропавловское — самое хорошее.

— Пришла, чтобы купить Кокшетауское масло. Смотрю, здесь очередь длинная. Спросила, что продают. Говорят, масло Булаевское. Ни разу не пробовала, но такая длинная очередь врать не будет. Раз люди готовы столько ждать, значит, масло действительно стоящее.

Продавали Булаевское масло по 600 тенге за пачку. В магазинах такой цены не найти, говорят местные жители. «Разлетались» на ярмарке и Булаевские сыры с творогом. Всего североказахстанские фермеры привезли на ярмарку 20 тонн молочных продуктов. В пять раз больше мяса и колбасных изделий. За ними в очереди сейчас Серик Хаметов. Говорит, он — главный поставщик продуктов для своей большой семьи. Хорошо знает, где какие цены, а главное, умеет отличать качественный товар. Обошёл все прилавки, сделал вывод, что североказахстанская продукция в его рейтинге стала лидером.

Серик Хаметов, житель г.Нур-Султан:



— Цены нормальные, не кусачие. Гусь за 1800 тенге. Это относительно дешёво. Они сейчас в городе у нас 2500-2800. Утки тоже от 2,5 тысяч, здесь 1800. Всё, что сегодня представлено на ярмарке, всё хорошо. Вон там продают прекрасное мясо — говядину. Картошка выставлена. Ассортимент большой.

Несколько рядов растянулись с мясной продукцией. Большим спросом пользуются баранина и говядина. По 10 кг каждого вида взял Наби Есен. Говорит, ждал, когда придёт очередь Северо-Казахстанской области выставлять продукцию на ярмарке. Мясо привезли свежее, качественное. Теперь есть повод собрать гостей за вкусными блюдами, говорит житель столицы.

Наби Есен, житель г.Нур-Султан:

— Купил картошку, купил мясо. Очень наслышан про качество, поэтому взял.



— А до этого пробовали североказахстанскую продукцию?



— Конечно, пробовал, поэтому и купил. Пришёл сегодня специально на ярмарку, взял. Наверное, ещё возьму молочную продукцию. Наслышан про «Зенченко».

Не скучают и торговцы овощами. Выстроились очереди за картофелем и луком. Всего привезли 600 тонн, должно хватить всем желающим.

Сауле Тугубаева, продавец:



— Мы приехали из Кызылжарского района, привезли продукцию «Зенченко»: картофель, свёклу, морковь и капусту. Картофель — 120, лук — 110, морковь и свёкла тоже по 120. Продукция идёт хорошо, все покупают. В Астане почти все знают компанию «Зенченко», с удовольствием все берут.

Также североказахстанские фермеры привезли в столицу 25 тонн муки, 20 тонн макаронных и кондитерских изделий, 15 тонн рыбы и 100 тысяч штук куриных яиц.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Участвуют более 110 предприятий, привезли сюда более 100 наименований сельхозпродукции. Общий объём привезённой продукции составляет тысячу тонн. Цены представленной продукции ниже рыночных на 15-20%.

Не меньше покупателей было и во второй день ярмарки. С пустыми руками мало кто уходил. Жители столицы оценили и качество североказахстанской сельхозпродукции, и цены.

— Мясо возьмем, свёклу сейчас купим, картофель и морковь. Прошлись по рядам, посмотрели, цены отличные. Спасибо СК, что привезли так много, ассортимент большой и цена для нас пенсионеров хорошая. Сейчас пойдём сыр и колбасу возьмем.



— Ярмарка хорошая, конечно. Доступные цены, можно покупать. По 120 взяли картошку 60 кг. Мясо в прошлый раз взяли. Теперь муки возьмем и на зиму готовы, считайте.

Айгерим Мукашева