Строительство 17-этажного дома в микрорайоне «Жас Оркен» близится к завершению

Производят все сами. Отчего и нет отклонений от плана и цена за квадратный метр минимальная — 220 тыс тенге. Собирают дом словно конструктор Lego. Но, габариты больше. Такая техника позволяет ускорить процесс стройки, поднимать высокие небоскребы и не терпеть убытки. Начали работы здесь в июне 2020-го. Завершают в конце текущего года. Всего в строительстве задействованы 350 человек.

Марат Ксебаев, начальник строительного участка:



— В данный момент этап строительства близится к завершению. На данном объекте работает 50 человек, остальные на заводе, чтобы успеть все в срок. С материалами задержек нет, все производство в Петропавловске, то есть на своем же заводе. В данном доме будет 202 квартиры. Однокомнатная квартира будет около 40 кв м. Есть трехкомнатные в 70 кв.И двухкомнатные по 66 кв — 65 кв.

Из внешних работ осталось залить мягкую кровлю, оформить балконы. Внутри — завести электричество, отопление и воду, а еще провести монтажные работы. Учредитель уверяет, что сдаваться жилье будет в чистовой отделке. Для обустройства нужны минимальные усилия. 17-этажку разыгрывают по государственной программе. Первыми ее получат очередники через «Отбасы банк».

Александр Кондратов, учредитель ДСК «Единство»:



— Данный дом строится по госпрограмме для социально уязвимых слоев населения. Это очередники, учителя, доктора, медсестры. Следующая коробка будет сдана в декабре, а завершена полностью в июне-июле 2022-го.

Общая площадь строительства — 28 тыс кв метров. Всего на участке появятся 3 небоскреба, по плану два из них сдадут по госпрограмме, последний — коммерческий. Однако, его тоже сдадут по системе реновации для переселенцев из других микрорайонов, идущих под снос.

Александр Кондратов, учредитель ДСК «Единство»:



— Здесь будет 2 одноподъездных дома и один двухподъездный. Общая площадь квартир — 12 тыс кв метров и в семнадцатиэтажных одноподъездных — 6 тыс кв. В большом доме 202 квартиры. Все материалы собираются у нас здесь в Петропавловске. Строительная компания наша строит эти дома. Это говорит о том, что все налоги остаются здесь — в Петропавловске.

Затратили на строительство двухподъездной многоэтажки 2,2 млрд тенге, на одноподъездные выделили — по 1 млрд 100 тыс тенге.

Гюзель Закария