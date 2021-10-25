Хоккеисты «Qulagerа » сокрушили соперников из Алматы

В гостевом матче петропавловский «Кулагер» разгромил «Алматы».Первый гол забили североказахстанцы уже на 8-й минуте. Его автор — Дамир Рамазанов. Ответный удар поступил лишь во втором периоде — ровно через 20 минут матча. Так, алматинцы сравняли счёт. Однако, больше шайба в ворота «Кулагера» не попадала. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу наших хоккеистов. Эта сокрушительная победа подняла их в турнирной таблице. Сейчас североказахстанцы на 6 месте с 18 очками. Вторая игра состоится 25 октября в 19:00 часов. Перейти на прямую трансляцию матча можно, нажав на ссылку на официальной странице Instagram ХК «Кулагер» .

Гюзель Закария