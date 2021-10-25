20-летие кафедры «Правовые дисциплины» отметили в Kozybayev University

«Винить нельзя помиловать» — где же будет стоять запятая? На этот нелёгкий вопрос каждый день приходится отвечать представителям закона. Их стойкость и твёрдый характер закаляются ещё за партой в университете. Именно там будущие судьи, адвокаты и прокуроры получают все необходимые знания, позволяющие «вершить судьбы» людей. За все годы своего существования кафедра «Правовые дисциплины» выпустила более 8 тысяч квалифицированных юристов.

Динара Кантарбаева, заведующая кафедрой «Правовые дисциплины»Kozybayev University:



— На сегодня на кафедре обучаются более 600 студентов. Мы выпускаем 200 выпускников ежегодно. Работают они и в областной прокуратуре, прокуратуре г.Петропавловска, в ДП, городском управлении СКО, во всех правоохранительных органах. Так что мы можем сказать, что наши выпускники пользуются большим спросом. Хочу похвастаться, что нашим выпускником является аким г.Петропавловска. Он нас лично поздравил с этим знаменательным днём.

Асыл Абдыкасымова — студентка 3 курса. В детстве она хотела стать учителем. Но, каждый день читая в новостях о различных преступлениях, Асыл приняла решение встать на сторону справедливости.

Асыл Абдыкасымова, студентка Kozybayev University:



— Я хочу способствовать прекращению или раскрытию уголовных дел, мелких краж каких-нибудь. Хоть как-то помочь расти этой специальности, улучшаться нашему городу, нашей стране.

О своем выборе девушка не пожалела. Наоборот, переходя на следующие курсы, у Асыл появлялось всё больше решимости. Учеба в радость, ведь новые знания студенты приобретают не только на теории, но и на практике. За годы независимости в системе образования произошли колоссальные изменения по линии материально-технического обеспЕчения, а также методов обучения.

Асыл Абдыкасымова, студентка Kozybayev University:



— Когда я поступала, я думала, что занятия будут такие: мы будем писать, вечно что-то зубрить. Но на нашей кафедре открылся кабинет медиации и криминалистики. Мы на практике проходим. Нам показывают улики, мы решаем какие-то ситуационные задачи. И благодаря этому занятия становятся интереснее и познавательнее.

В честь юбилея на кафедре всю неделю организовывали различные мероприятия. В заключительный день звучали слова благодарности, с речью выступили ветераны кафедры, педагоги и лучшие студенты. Свои видеопоздравления направили и выпускники.

Диана Салихова