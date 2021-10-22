Бесплатный курс реабилитации можно пройти в рамках ОСМС

В начале августа Вера Уразалинова заболела коронавирусом. Сначала лечилась дома, но со временем становилось только хуже. Тогда ее и госпитализировали. После выписки восстановиться самостоятельно было трудно, ведь правое лёгкое пенсионерки работало только в полсилы. От чего и возникли осложнения: начала беспокоить одышка, а еще перепады давления и тяжесть в ногах.

Вера Уразалинова, жительница г.Петропавловска:



— Придя сюда, я была удивлена. Сразу же в этот день у меня началось лечение. Я очень благодарна докторам этого отделения, всему медперсоналу. Лечебная физкультура здесь оснащена беговыми дорожками, правильно учились дышать. Очень хорошо готовят. Всегда горячее. Все, что я получала за это время 13 — 23 числа, бесплатно. Не бьет по карману.



Сейчас же пенсионерка с радостью готовится к выписке, ведь дома ее ждет новорожденный правнук. Ей не терпится впервые взять его на руки.

А вот другим пациентам нужно еще подлечиться. В зале лечебной физкультуры сейчас полным ходом идут занятия. Все под особым контролем инструктора. Здесь их учат правильно дышать и двигаться. Всего в отделении проходят восстановление 35 человек. Все расходы за их лечение покрывает фонд ОСМС. К слову, раньше реабилитация обходилась североказахстанцам в 130 тыс тенге.

Лариса Путятина, заведующая отделением реабилитации и восстановительного лечения многопрофильной областной больницы:



— То есть пациенты застрахованные получают лечение реабилитационное бесплатно полностью. Сюда входит физиолечение, массаж, ЛФК .Полный объем реабилитационных услуг. В реабилитационном отделении работает мультидисциплинарная группа, которую возглавляет врач-реабилитолог. Реабилитолог уже расписывает полностью программу лечения, которое включает жалобы пациента.



На данный момент в отделении нет свободных мест. Половина коек заняты постковидными больными, вторая — пациентами после инсульта и операции на сердце. Всего бесплатную реабилитацию с 2020-го здесь получили более 1400 человек.

Гюзель Закария