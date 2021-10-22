Банкеты, свадьбы, юбилеи снова будут под запретом с 25 октября

В СКО почти 2 тысячи заболевших коронавирусом за 2 недели. Для сравнения за аналогичный период в конце сентября — начале октября было на 800 заразившихся меньше. Сейчас около 2300 североказахстанцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Отмечается и рост госпитализации. Больше 780 жителей области получают лечение в инфекционных стационарах. Там уже занята почти половина всех коек. На 44% загружены реанимационные палаты, там сейчас 51 человек.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— На стационарное лечение попадают, как правило, лица пожилого возраста. Процент госпитализации лиц старше 60 лет составляет 65% от всех заболевших, поступивших на стационарное лечение, которые, как правило, имеют ряд сопутствующих хронических заболеваний.



Они входят в группу риска и по тяжести заболевания, и по летальности. В регионе зарегистрировано 268 случаев смерти от коронавируса. 209 из них — североказахстанцы старше 60 лет. Это 78% от общего числе умерших от COVID-19.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Хочу призвать лиц пожилого возраста, пенсионеров, даже тех, кто состоит на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями. Это не является абсолютным противопоказанием для вакцинации. Естественно в период обострения хронического заболевания никто вакцину ставить не будет. Но под наблюдением своего участкового, лечащего врача в период ремиссии призываю вас пройти вакцинацию.



Из 134 тысяч пенсионеров области вакцину поставили только 18%. Всего же в регионе оба компонента получили больше 230 тысяч человек. Это всего лишь 62% от подлежащего иммунизации населения. Показатель заболеваемости СК является самым высоким по стране. 20 дней регион в «красной» зоне. Областная комиссия приняла решение ужесточить карантинные меры. С 25 октября вводятся следующие ограничения.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Запрещается в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в том числе с «зелёным» статусом:

1. проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи)

2. Конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей

3. Выставки

4. Спортивные мероприятия со зрителями

5. Проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях.

Сокращаются часы работы всех объектов. Исключением не станут и те, кто внедрил «Ashyq». Они будут встречать посетителей только до 10 вечера. На два часа дольше могут работать лидеры проекта«Ashyq». Не распространяются новые ограничения и на меж- и внутриобластные регулярные перевозки, отели и гостиницы, аэропорты, объекты образования, а также интернаты и общежития при них.

Айгерим Мукашева