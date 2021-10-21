Вечер памяти Зейноллы Акимжанова провели в библиотеке им.Шухова

Грамотный и талантливый публицист, отзывчивый и своенравный человек — так говорят о Зейнолле Акимжанове его близкие и друзья. Он был предан своей профессии и всегда погружался в работу «с головой».

Арыстан Акимжанов, брат Зейноллы Акимжанова:



— Характер был непослушный. Никого не слушал, только делал свое дело. До конца жизни был таким. Знаете, он был похож на энциклопедию. Много знал. Помнил наизусть стихи, которые писал ещё в школе. Знал даже состав баскетбольных команд, существовавших при Советском Союзе. Мог перечислить все имена.



На встрече выступили и последователи литературного мастера. Самрат Кускенов сегодня прославляет среди молодежи большое наследие, оставшееся от Зейноллы Акимжанова. Недавно он нашел сборник стихов поэта, который до сих пор не был известен в народе. В ближайшее время произведение планируют опубликовать в интернете. Ведь любая статья и произведение Зейноллы Акимжанова — это история, наполняющая читателей новыми знаниями, говорит Самрат.

Самрат Кускенов, поэт:



— Есть еще одна книга» Нурлы Шуак», вышедшая после сборников «Мизамшуак» и «Жеруйык». Она была издана в 2008 году в Алматы тиражом 150 экземпляров. Посвящается ветерану Великой Отечественной войны Мукашу Коспанову.

При жизни Зейнолла Акимжанов собирал свои труды, но не особо стремился к их изданию. Это было хобби, которое стало призванием. Перед уходом из жизни мастер пера обратился к своему товарищу и попросил его издать все стихи, статьи и поэмы. Что было обещано — то сделано. На вечере состоялась презентация книги Зейноллы Акимжанова «Отай ыстық отынагаш».

Диана Салихова