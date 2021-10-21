В СК полный курс вакцинации прошли 230 тысяч человек

Вакцина — самый действенный и эффективный способ борьбы с COVID-19, считает Галина Айдакова. В прошлом году от страшного недуга семья потеряла близкого человека. Это и сподвигло женщину провакцинироваться. Привилась российским «Спутником» в июне. Говорит, перенесла её без каких-либо осложнений.

Галина Айдакова, председатель первичной ветеранской организации фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды:



— Люди тяжело болеют и после ковида очень тяжело выходят. У меня сестра родная очень долго выходила. Сейчас вторая сестра заболела. Я сознательно пошла на вакцинацию. Понимаю, что это сложная ситуация в стране. Надо вакцинироваться. Это моё личное мнение. И я в нём убеждена.

Переболел коронавирусом Мукаррам Шакимов. К счастью, недуг перенес в лёгкой форме. Вакцинацию в семье прошёл один из первых. После него её получили все члены семьи.

Мукаррам Шакимов, председатель совета ветеранов управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— В данное время вирус не отступает. Надо вакцинироваться. Этим мы спасаем свою семью и приближённых людей. Сейчас лишнее присутствие в обществе чревато. Можно заболеть. У нас в областном управлении привили 56% человек.

В стране прививочная кампания идёт с февраля текущего года. На данный момент первый компонент антиковидной вакцины получили более 8-ми миллионов казахстанцев. Полный курс иммунизации прошли 7 миллионов 235 тысяч человек. СК по темпам вакцинации занимает 16-ое место. Двумя компонентами привились 230,5 тысяч человек.

Алишер Ашимов