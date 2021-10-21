Учащиеся Чкаловской средней школы № 1 побывали на раскопках поселения Ботайской культуры

Каждой детали не меньше нескольких тысячелетий. Когда — то эти обломки от элементов сосуда, скребки, керамика, конечно же, в целостном виде, использовалась в быту жителей поселения. От этой мысли Захар Ковалёв подпитывает лишь интерес к изучению истории родного края. Артефакты, которые уже хранятся на полках музейной экспозиции, парень откапывал и расчищал сам. Были на вскрытии кургана Ботайской культуры еще шестеро мальчишек и девчонок из Чкаловской средней школы № 1. Ребята пробыли в экспедиции во время летних каникул около двух недель.



Захар Ковалёв, учащийся Чкаловской СШ № 1, Тайыншинский район:



— Лекции в школе — это всё книги, мы этого не видели, но вникаем в суть. А там, на природе мы это лично раскапывали, находили. Все эти эмоции мы испытали, и это было очень интересно. Раз на всю жизнь запомнится.

Более 200 километров туда и обратно, походные условия и невыносимая жара. Все трудности поездки остались позади, как только ребята своими руками прикоснулись к страницам истории. В благодарность за вклад в изучение культуры юных североказахстанцев посвятили в отряд археологов. Также учащиеся могут пройти специальные курсы в любой из стран СНГ. Посетили ребята в конце поездки и музеи. А по приезду под руководством директора школы открыли и свою витрину с уникальными экспонатами.

Борис Галецкий, директор Чкаловской СШ № 1, Тайыншинский район:



— Мы решили сделать несколько экспозиций, отражающих разное время. Вот первая экспозиция посвящена ВОВ. Здесь присутствует фотография всех наших участников ВОВ, живших в нашем селе Чкалово. Это редкие экспозиции, привезены с раскопок, где проходили бои ВОВ.



Патроны от немецкого автомата, сигнальной ракеты, осколки мин, гильзы. Всё это расположилось лишь на первой экспозиции музея. Всего их в средней школе № 1 около 10-ти.

Жанель Бисенбаева