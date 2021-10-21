Продовольственная инфляция ускорилась в Казахстане до 11,5%

По данным Нацбанка, за сентябрь продовольственная инфляция в Казахстане достигла 11,5%. Способствовал этому резкий скачок цен. Только в июле-августе зафиксировали нехарактерный рост на некогда дешевые картофель, морковь и свёклу. Также со второго полугодия мясо подорожало на 10%, сахар на 32%, стоимость 1 литра растительного масла увеличилась вдвое. Непродовольственная инфляция тоже набирает обороты. В первую очередь, в результате роста цен на ГСМ, одежду, обувь, мебель и бытовые приборы. Ускорилась и инфляция платных услуг. Это в основном из-за удорожания электроэнергии на 8% и аренды жилья почти на 19%. Однако, по словам председателя Нацбанка, ситуацию возможно стабилизировать, продолжая эффективную реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования правительством и акиматами. Таким образом, к 2022-ому это позволит сдержать инфляцию и войти в целевой коридор 4−6%.

Гюзель Закария