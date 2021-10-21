Почти 10 тысяч пьяных задержали в общественных местах полицейские с начала года

118 протоколов за нарушение правил реализации алкогольных напитков составили полицейские с начала года. Это случаи продажи лицам моложе 21 года, либо торговли спиртным в ночное время.Ещё 142 североказахстанца понесли ответственность за продажу спиртосодержащей продукции «из-под полы». Из незаконного оборота изъяли почти 6 тысяч литров горячительного. Задерживают пьяных стражи порядка и в общественных местах. Таких фактов с начала года зафиксировали 10 тысяч. Кроме того, участковые инспекторы собирают материалы для направления на принудительное лечение 180 человек.

Жанель Бисенбаева