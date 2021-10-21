Куда североказахстанцы могут обратиться по вопросам регистрации авто

Регистрация транспорта, прием экзаменов, выдача водительских удостоверений, а также государственных регистрационных знаков — все это входит в работу сотрудников процессингового центра. Самым востребованным направлением работы остаётся регистрация автомобилей, которые ввозят в Казахстан из зарубежа.

Алтынбек Жамалиев, старший госавтоинспектор процессингового центра ДП СКО:



— Управление административной полиции проводит информационно-агитационную работу с автовладельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. На сегодня имеются факты использования транспортных средств, которые были незаконно зарегистрированы, либо находились в розыске. Владельцам транспортных средств, для избежания таких рисков рекомендуем: законно зарегистрировать свое транспортное средство. Прежде чем покупать авто, проверять все документы на законность.

Сотрудники процессингового центра областного департамента полиции проводят рейды, в ходе которых разъясняют водителям возможные последствия за управление автомобилем без казахстанской регистрации. Полицейские раздают памятки с алгоритмами и буклеты с контактными телефонами специального call-центра.

Дмитрий Стешин, водитель:



— Хотелось бы сказать большое спасибо нашим сотрудникам, что все-таки о нас беспокоятся, проводят какую-то разъяснительную работу среди граждан, потому что многие граждане просто не знают об опасностях и рисках, когда приобретают автомобиль в другом государстве, который оформлен неизвестно на кого, неизвестно как и неизвестно почему.

По вопросам регистрации, снятия и приобретения транспортных средств можно обратиться на телефон «горячей линии» процессингового центра. Также в социальной сети Instagram действует официальный аккаунт административной полиции департамента. Туда также можно обратиться за консультациями. Всего за 9 месяцев этого года в процессинговом центре полиции оказали около 60 тысяч государственных услуг. С начала года в нашем регионе зарегистрировано свыше 21 тысячи транспортных средств, снято с учета 19 тысяч. Выдано 15 тысяч 800 комплектов государственных регистрационных номерных знаков.

Айгерим Мукашева