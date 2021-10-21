10 га сухостоя сгорело возле с. Ольшанки

В среду в 15:15 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в 50 км от областного центра. Вспыхнули камыш, сухая трава и кустарники. Огонь охватил 10 гектаров земли. На тушение были брошены силы сразу трёх подразделений, в том числе и городских. Сильный порывистый ветер, отсутствие подъездных путей, дальнее расположение и болотистый грунт осложняли тушение. Ликвидировали возгорание пожарные в пешем порядке. И лишь через три часа после вызова. В операции задействовали 19 человек личного состава и 3 единицы техники. Помогали в ликвидации и 3 сотрудника Соколовского лесного хозяйства. Причины пожара выясняются. Всего с начала года в области зафиксировали 34 лесных и 67 возгораний сухостоя.

Гюзель Закария