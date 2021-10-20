В СК производство текстиля выросло в 3 раза

На 6% увеличилось производство молока. Это заслуга молочно-товарных ферм. Сейчас в регионе строят 16 современных комплексов. 10 из них запустят в этом году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Хочу привести несколько примеров. Молочный комплекс село Ленинское ТОО «Иван Зенченко» с начала года произведено уже 3,3 тысячи тонн молока. Это новая ферма, которую запустили в прошлом году. ТОО «Ногайбай» произведено 860 тонн молока с начала года. Молочный комплекс «Қызылжар сүт» с начала года уже произвел 2600 тонн молока.



Производство мяса выросло на 2%. Только свинокомплекс «ЕМС Агро» выпустил 4300 тонн продукции. Это на 13% больше уровня прошлого года. Наращивать производство помогут и две откормочные площадки в Уалихановском и Акжарском районах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В Уалихановский район завезено 482 головы племенного скота казахской белоголовой и герефорд. 3 тысячи голов находятся на карантине в Карагандинской области. В Акжарский район завезено 800 голов племенным маток КРС породы ангус из Ирландии и 40 голов быков производителей 1 категории этой же породы.

Потребность в мясе птицы закроют две бройлерные птицефабрики общей мощностью 6 тысяч тонн мяса в год. В целом, сельхозтоваропроизводители выпустили продукции на 834 млрд тенге за 9 месяцев текущего года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— С начала года произведено сельхозпродукции на 55 млрд тенге больше, чем за весь период 2020 года. Это в денежном выражении. В целом, несмотря на положительные результаты, отдельные районы ослабили работу по сельскому хозяйству.

«Просели» показатели в сельском хозяйстве у Тимиризевского, Мамлютского и района имени Г.Мусрепова. Кумар Аксакалов поручил акимам проанализировать промахи, чтобы впредь таких провалов не допустить. Что касается промышленности, объём производства вырос на 6,7% и составил 250 млрд тенге.

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:



— Основная доля промышленности 75,3% приходится на обрабатывающую, где объёмы производства составили 188,4 млрд тенге с ростом к уровню прошлого года на 7,6%. В том числе производство продуктов питания увеличено на 6,4%, машиностроение — на 32,8%, лёгкая промышленность выросла в 1,5 раза.



Отмечен рост в производстве текстильных изделий в 3 раза. Резиновых и пластмассовых изделий выпустили больше на 11%, деревянных и пробковых изделий — на 38, бумаги и бумажных изделий — на 23%. Увеличивается портфель заказов машиностроительных предприятий. За 9 месяцев он составил 51 млрд тенге, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года. Объём инвестиций вырос на 17,5%. В СК в этом году вложили 217 млрд тенге.

Айгерим Мукашева