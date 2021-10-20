У жителя Петропавлоска стражи порядка изъяли 1 кг марихуанны

Криминал

23:26 20 Октября 2021

В начале октября стражи порядка задержали 29-летнего горожанина, который подозревается в незаконном обороте наркотических веществ.При обыске квартиры у него нашли куст марихуаны весом почти 1 килограмм и оборудование для культивации растений. Подозреваемый признался, что марихуану выращивал для собственного употребления. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 300 Уголовного кодекса РК. С начала года стражи порядка зарегистрировали 173 наркоправонарушения, из них 40 фактов сбыта, 15 — хранения в особо крупном размере и 4 факта культивации наркосодержащих растений. Изъято из незаконного оборота свыше 400 килограммов наркотиков, из них 4 килограмма 190 граммов гашиша и 4 килограмма 300 граммов синтетических наркотиков.

Алишер Ашимов

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