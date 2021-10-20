Средства реабилитация для лиц с ограниченными возможностями оформляют онлайн

Ваш ребёнок не будет ходить — такой приговор вынесли врачи сыну Гулайым Кокебаевой как только он родился. Диагнозы — гидроцефалия и спинномозговая грыжа. С врождёнными пороками теперь уже молодой парень живёт 18 лет. Из дома лишний раз не выходит — трудно, говорит Гулайым. Поэтому за оформлением социальной помощи 42-летняя горожанка идёт сама. Например, сегодня заказывает ортопедическую обувь на зиму. После оформления необходимо сделать замеры и только потом ожидать заказ. Придёт он, по подсчетам женщины, примерно через месяц.

Гулайым Кокебаева, жительница г. Петропавловска:



— Обувь, простыни, пелёнки, кресло заказывала здесь. Пользуемся услугами около 11 лет, как переехали в город. Через портал начали заказывать недавно. Качество товаров хорошее. Конечно, же, что не хватает, докупаем сами. В основном — это средства гигиены.



Количество и сами средства реабилитации, которые можно получить, чётко прописаны в индивидуальной программе. Формируются они в соответствии с заболеванием. В основном списке — средства гигиены, сурдо-тифлотехника, средства передвижания, протезы, обувь, и даже санаторно-курортное лечение. На выбор — любой санаторий в пределах страны. Заказать услугу можно через портал. Для этого необходима лишь электронно-цифровая подпись.

Юлия Биржанова, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г. Петропавловска:



— Если отсутствует ЭЦП, то это можно сделать через ЦОН. И если нет возможности оформить услугу дома, то её можно оформить в отделе занятости и социальных услуг в зоне самообслуживания.



Занимает это порядка 5-ти минут. Товар доставят прямо домой, в ином случае на ближайшею почту. С начала года через портал социальных услуг североказахстанцы сделали порядка 4 тысяч заказов, оформили 3,5 тысячи товаров.

Жанель Бисенбаева