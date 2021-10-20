Порядка 500 североказахстанцам помогли волонтёры в этом году

Алина Бардасова живет совсем одна. Супруга потеряла много лет назад, детей нет. Уже год, как она не может самостоятельно передвигаться, и самостоятельно заниматься домашними делами ей не под силу.

Алина Бардасова, жительница г.Петропавловска:



— Некому. Как муж умер — всё. Я, конечно, ничего уже не могу. Что я могу с минималкой? Ничего. Его уже 11 лет как нет. И я тоже уже совсем сникла. Вот так вот.



По хозяйству 72-летней пенсионерке время от времени помогают соседи. Приезжает регулярно и социальный работник. Но этого, конечно, недостаточно. Сегодня руки помощи ей протянули волонтеры. Дружная бригада из 10 человек убрала двор, расчистила огород.

Ребята решили посвятить свою жизнь благородному делу. Все они — будущие спасатели. А в свободное от учебы время помогают нуждающимся. В числе добровольцев Кайсар Мусин. Уже 4 года он посещает волонтерский клуб «Камкор» и молодежный ресурсный центр. Добрые дела, говорит 18-летний североказхастанец, отзываются в сердце.

Кайсар Мусин, волонтер:



— Я активно принимаю участие в различных меропиятиях, посвященных волонтерству. К примеру, поиск людей. Почему решил? Потому что понял, что помогать людям это благое дело. Как-то в сердце ёкнуло, что нужно помогать людям. Занимаясь волонтерством мы реально помогаем людям. Оказываем помощь пенсионерам, одинокопроживающим людям. Тем самым, мы подаем хороший пример, помогаем людям. На нас все смотрят, ориентрируются.



Всего в молодежном ресурсном центре около 200 волонтеров. И все разных возрастов: школьники, студенты, взрослые. Помогают от чистого сердца, бесплатно.

Аян Зариф, инструктор городского молодежного ресурсного центра:



— Каждую неделю проводим адресную помощь. Мы выезжаем по разным адресам, где проживают одинокие бабушки, дедушки, инвалиды, которые проживают в частном доме и не могут справляться с работой. И наши волонтеры приезжают к ним, помогают, проводят различные работы. Например, перекопают огород, соберут картошку, зимой расчистят снег и т.д.



С начала года волонетры помогли порядка 500 североказахстанцам.

Диана Салихова