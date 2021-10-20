На актуальные вопросы в сфере образования ответили представители МОН РК

Как должны соблюдаться санитарные требования в организациях образования и как обстоят дела на самом деле? Что делать учителям, которых принуждают заниматься посторонней деятельностью. Как быть студентам, для которых не нашлось мест в общежитиях. На эти и другие актуальные вопросы ответили на республиканском брифинге.

Мониторинг по соблюдению санитарных требований в образовательных учреждениях — на особом контроле Министерства образования и науки РК. Созданием условий по санитарной безопасности и контролем их соблюдения занимаются местные исполнительные органы. В 30% школ учебный процесс организован в 1 смену, 68% — в 2 смены и в 2% школ, где имеется большой контингент детей и дефицит ученических мест, учебный процесс организован в 3 смены. В последнем случае занятия проходят в позднее время. Этот вопрос рассматривается в отраслевом ведомстве, заявили на брифинге.

Также отметили, что в вузах к офлайн режиму допускаются студенты, у которых зеленый и синий статусы. Для преподавателей и сотрудников обязательно наличие зеленого статуса за исключением тех, у которых есть медицинские противопоказания. Нельзя требоватьу студентов справку о сдаче ПЦР-теста. Для агитации вакцинирования преподавателям положены премии, студентам — скидки и бесплатные путевки в санатории. Что делать учителям, которых принуждают заниматься посторонней деятельностью и как быть студентам, для которых не нашлось мест в общежитиях? Ответила на эти вопросы вице-министр Шолпан Каринова.

Шолпан Каринова, вице-министр образования и науки РК:



— Более 200 административных дел уже были и по ним соотв. решения приняты. Каждый педагог знает, что есть Закон о статусе педагога, что его права защищены и могут не выходить на данные призывы. Любой педагог может обраться на все телефоны, которые в открытом доступе имеются. Все телефоны первых руководителей обл. управлений образования, департаментов по обеспечению качества образования имеются в открытом доступе. В первую очередь, работу по этому направлению ведут Департамент по обеспечению качества от МО. Все педагоги могут им позвонить, могут сообщить нам, МОН. На все эти обращения мы реагируем всегда и быстро. Что касается поборов, то мы, МОН, говорим о том, что поборов не должно быть как с родителей, так и внутри школ. Этого быть не должно. Каждый факт должен рассматриваться отдельно и приниматься жесткие меры.

Куаныш Ергалиев, вице-министр образования и наки РК:



— Мы проводили мониторинг по количеству нехватки мест. В основном мест не хватает в больших городах. В регионах же в принципе проблем с общежитиями нет. Вместе с этими вузами предпринимается ряд мер. В частности вузы, ректора они осуществляют аренду среднесрочную, долгосрочную жилья, с хостелами договариваются, с гостиницами. Переоборудывают какие-то жилищные помещения под общежития. То есть данные мероприятия проводятся. Эта проблема системного характера и требует немного больше времени.

Анастасия Кузнецова