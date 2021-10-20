Горожанка разгадала обман интернет-мошенника

Попасть на уловку мошенника, к счастью, не удалось. Однако, 29-летняя североказахстанка была в шаге от потери 600 тысяч тенге, которые, к слову, она оформила, следуя инструкциям киберпреступника. Неладное девушка заподозрила, когда тот предложил ей скачать антивирус. Вместо него предоставили программу удалённого доступа, которая позволит постороннему человеку управлять её мобильным устройством. Девушка сразу же бросила трубку и обратилась в полицию.

Сабит Багитов,оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Для того, чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества необходимо помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать никому свои персональные данные, пин-коды, коды банковских карт, номера счетов, ИИН, логины и пароли от своих аккаунтов в соцсетях. Необходимо более подробно проверять объявления на сайтах, ни в коем случае не предоставлять предоплату, не заполнять никаких реквизитов от банковской карты, требовать более подробного видеообзора продаваемого товара.

Настоящие банковские работники не имеют права делать подобных звонков, расспрашивать о конфиденциальных данных, настаивать, чтобы клиент совершал те или иные финансовые операции, говорят полицейские. Всего с начала года стражи порядка раскрыли 125 фактов интернет-мошенничества.

Жанель Бисенбаева