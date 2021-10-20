Ежегодно рак молочной железы выявляют у 200 североказахстанок

Здравоохранение

23:25 20 Октября 2021

Смотровой и доврачебные кабинеты, осмотр у гинеколога и терапевта. На данном этапе медицинского обследования женщины могут заподозрить, а в некоторых случаях и диагностировать злокачественное новообразование. Нередко пациентки обращаются за помощью с симптомами безболезненной плотной патологии, которую обнаруживают у себя самостоятельно. Кстати, по статистике число таких выявлений превышает 99%. Столько же североказахстанок оттягивают заболевание до последних стадий, зная, что-то с их здоровьем не так.

Олег Дудяк, директор областного онкологического диспансера:

Женщины знают, что с ними происходит неладное. В то же время это одно из излечиваемых заболеваний. В первой стадии практически 100% женщин получают выздоровление. Более того, если 20 лет назад у нас был просто рак молочной железы, то теперь этих форм огромное количество. Это говорит о том, что появляются селективные препараты, которые будут бороться с той или иной формой.

Хирургия и облучение важные, но теперь не главные методы лечения. К каждому применяют персонифицированную терапию. Многое, как и ценник на то, чтобы обуздать болезнь зависит от стадии заболевания. Поэтому врачи просят жителей не забывать проходить скрининг. Однако, к этой профилактической проверке состояния здоровья, как оказалось, североказахстанки относятся по разному.

Не хожу, лечусь народными средствами.

Он может выявить, как я знаю, онкологию. Ну, и конечно же, с возрастом, там свои болячки.

Скрининг своевременно проходим, как участковый врач звонит. В этом году прошла. И кажется, года два тому назад тоже.

Я в больницу не хожу. Своё здоровьё лечу и поддерживаю сама.

Каждая пятая состоящая на учёте североказахстанка болеет раком молочной железы. От недуга ежегодно погибают около 50-ти человек, еще 200 — заболевают. В рамках месячника борьбы со злокачественным новообразованием в онкологическом центре 23 октября пройдет день открытых дверей. Маммологи с 9-ти утра до 13:00 бесплатно проведут профилактические осмотры.

Жанель Бисенбаева

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