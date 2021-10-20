АО «СК РЭК» увеличивает мощность подстанций областного центра

Больше полувека подстанция №3 обеспечивает электричеством жителей центральных районов города и социально-значимые объекты. Это больницы, перинатальный и кардио-центры. За это время абонентов стало заметно больше, сегодня их – 12 тысяч. Соответственно, возросла и нагрузка. Сейчас она охватывает 80% от номинала. Чтобы предупредить дефицит электроэнергии, на станции заменили трансформатор на более мощный. Так, производительность увеличат на 9 тысяч квА (киловоль-ампер).

Виталий Фесько, заместитель генерального директора АО «СРЭК»:

– Мы поменяли 16 000 квА на 25 000 квА. В рамках данного проекта был осуществлен закуп силового оборудования у отечественного производителя АО «Алагеум электрик». Данные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения г.Петропавловска как в период РЗП, так и в дальнейшем в связи с ростом нагрузок. Стараемся, чтобы потребители получали от нас качественные услуги по электроснабжению.



А вот ПС «Рабочий поселок» построили еще в 1999 году из подручных материалов, точнее уже использованного оборудования. Сегодня изобретение местных специалистов не отвечает заложенным стандартам. Начали ее реконструкцию еще в прошлом году. Тогда заменили трансформатор, сейчас на участке меняют оборудование. Планируют завершить работы до конца года. Проект оценивают в 250 млн тенге.

Александр Сивенков, инженер ТОО «АСБ Электромонтаж»:

– Осталось установка системы телемеханики, блоков бесперебойного питания и установка электросчетчиков. По окончанию этих работ будем готовить вторую часть. После завершения всех работ какие изменения будут? Полностью подстанция подключится к автоматике телеуправления, то есть диспетчеру уже не нужно будет высылать бригаду сюда. Управление будет проходить от диспетчера напрямую.



Монополисты ремонтируют станции не только в черте города, но и в отдаленных районах. Так, в Мамлютском районе и в г.Булаево продолжается строительство воздушной линии. Всего в 2021-ом предприятие намерено освоить 1,7 млрд тенге.

Гюзель Закария