12 уголовно-наказуемых деяний совершили несовершеннолетние с начала года

Криминал

23:26 20 Октября 2021

Бесконтрольное времяпровождение подростков приводит к различным последствиям. С начала года они совершили 12 уголовно-наказуемых деяний. Трое подростков стоят на учёте, один из которых часто нарушал закон: магазинные кражи, грабёж и многое другое. Сейчас несовершеннолетние находятся в специальных образовательных учреждениях. С начала года полицейские провели 5 оперативно-профилактических мероприятий и более 120-ти рейдов, в ходе которых за ночные прогулки несовершеннолетних к ответственности привлечены больше 500 родителей, 134 — за неисполнение обязанностей по воспитанию и 65 — за распитие детьми алкогольных напитков. Также, на штраф нарвались 15 владельцев развлекательных учреждений за то, что в заведениях находились несовершеннолетние без законного представителя.

Алишер Ашимов

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