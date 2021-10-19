СК занимает 12 место по общенациональной переписи населения

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Сегодня национальную перепись населения прошли 60% казахстанцев. Это почти 4 миллиона человек. Кто-то проходил её онлайн, а кого-то навещают интервьюеры. В нашей области из 540 тысяч жителей перепись прошли 285 тысяч. К сожалению, статистика не из лучших. Ведь до конца переписи осталось 11 дней.



Первый этап всеобщей переписи населения прошел в онлайн формате. Его прошли почти 32 процента североказахстанцев. А вот подомовой обход начался 1-го октября. Интервьюерам пришлось нелегко. Закрытые двери и неразговорчивых респондентов встречают часто. Почему к ним такое отношение? Своим мнением поделились жители областного центра.

— Слишком много вопросов. Можно сказать, много лишнего. Допустим, на одного человека нужно минут 15-20. Если глава семьи проходит за всех, то уходит час времени.



— Считаю, что по квартирам ходить нежелательно. Особенно, к пожилым людям. Потому что, много случаев, мошенники…



— Перепись я прошел онлайн. Так намного удобнее, чем в традиционном формате. Вопросы продуманные и простые. Я ответил на все.



Всего по области задействовали свыше 550-ти интервьюеров. Каждый из них должен опросить 800 респондентов. Также, в Петропавловске расположены 34 инструкторских участка.

Марал Даниярова, руководитель отдела департамента Бюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— По итогам переписи будет сформирована база. Также, ведутся информация, характеризующая состояние социально-демографических слоёв населения и расчеты показателей. Просим Вас проявить гражданскую позицию и пройти перепись.



Если вы прошли перепись и к вам пришли интервьюеры, то необходимо им предоставить номер уведомления. Повторно опрашивать не будут. Напомним, второй этап всеобщей переписи населения завершится 30 октября.

Алишер Ашимов