Пожарный из г.Булаево спас из огня женщину и подростка

Это одна из пострадавших, которую вместе с дочкой вызволили из огненного плена пожарные. Руководил операцией Ерлан Елубаев. В ту ночь он находился в карауле. Узнав, что в горящем доме находятся люди, без раздумий бросился на помощь. Говорит, в тот момент стояла лишь одна задача — спасти жизни.

Ерлан Елубаев, начальник караула ПЧ №12 г. Булаево района М. Жумабаева:



— Были заполнены густым дымом все эвакуационные пути. Мы в составе звена ГДЗС прошли на второй этаж, где женщина задыхалась от густого дыма. Не теряя ни секунды, мы сняли аппарат газодымозащитника, надели маску женщине и помогли выбраться.



Отвагу молодого бойца отметили ведомственным нагрудным знаком МЧС. В будние дни Ерлан Елубаев руководит заступившим караулом. Признается, работа пожарного прежде всего командная. От каждого человека зависит масштаб трагедии. А вот Нурсултана Елеусизова наградили за особый вклад в развитие органов гражданской защиты. Другими словами за отличную службу.

Нурсултан Елеусизов, начальник ПЧ №16 с.Новоишимское района им. Г.Мусрепова:



— Данной медалью наградили в связи с тем, что совершалось большое количество выездов. Данный район имеет более 63 населенных пунктов. В течение года совершалось более 200 выездов. Выезжали и на пожары, и на эвакуацию населения.



Всего в Департаменте по ЧС трудятся около 900 человек, 33 из них сегодня наградили в торжественной обстановке.

Нариман Ашамаев, начальник управления кадровой политики ДЧС СКО:



— Благодарственными письмами начальника ДЧС СКО награждили 21 сотрудника. По ведомственным наградам — 12 наград. Из них звание досрочно — 1, медаль за спасение -1, 2 нагрудных знака, 3 благодарственных письма и 4 грамоты, объявлена благодарность одному.

Всего с начала года ЧС-ники области спасли почти 2500 жизней.

Гюзель Закария