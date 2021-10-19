От COVID-19 за месяц погибли 68 североказахстанцев

Здравоохранение

23:27 19 Октября 2021

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом зафиксировали во всех регионах страны. Об этом на заседании правительства рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане, говорит министр, стабилизируется благодаря прививочной кампании. Первый компонент вакцины получили более 8 млн человек. Почти 90% из них прошли полный курс.

Однако, многие регионы, несмотря на такую положительную статистику, остаются в «красной» зоне. Это Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и города Алматы и Нур-Султан. В нашем регионе за месяц от COVID-19 погибли 68 североказахстанцев. За последние сутки заразились 128 человек. В антилидерах — областной центр.

Жанель Бисенбаева

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