Как проходит перепись в Тайынше

Общество

23:27 19 Октября 2021

Если да, то интервьюер Анна Корж запрашивает код, который должен был прийти на номер телефона. В обратном случае, необходимо ответить на все вопросы переписи. Занимает весь процесс около 20-ти минут. Однако, испытания начинаются незадолго до того, как Анна зайдёт во двор респондента. Некоторых из них дома не застать, а кто-то и вовсе отказывается отвечать на вопросы переписи.

Анна Корж, интервьюер:

Мой рабочий день начинается с 2 часов. Потому что, в основном все на работе. Заходишь во двор, кого-то нет. Оставляем уведомление, номера телефонов, чтобы они перезвонили и уточнили время, когда можно в следующий раз прийти.

Для журналиста из районного издательства, занятие переписью оказалось делом интересным. Обходя респондентов, Анна встречает и хороших спикеров для своих будущих материалов. Многие сельчане девушку узнают и без проблем отвечают на все вопросы.

Последний раз приходили, даже не помню когда. Но, сейчас всё усовершенствовалось, проходим онлайн. А раньше приходили с книжкой.

Я прошла перепись онлайн за всю семью. Это было очень удобно и можно пройти просто дома, никуда не ходить.

В день интервьюеры обходят порядка 10-ти домов. Опросили уже больше 15 тысяч сельчан, это почти 40% от общей численности населения района.

Нина Шульгина, руководитель управления статистики Тайыншинского района:

Основными отличительными атрибутами переписи являются наличие шарфиков, портфелей с логотипом переписи, а также удостоверения. Онлайн перепись на нашем сайте проходили активно, все ссылки работали, круглосуточно и доступно работали. Поэтому население охотно отзывались об этих сайтах.

Пройти перепись онлайн теперь уже нельзя. Сайты были доступны до 15 октября. С первых чисел того же месяца стартовал традиционный этап. Продлится он до 30 октября 2021-ого года. Отметим, Тайыншинский район занимает 5-ую строчку лидеров по активности прохождения переписи населения.

Жанель Бисенбаева

 

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