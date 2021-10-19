Готовы ли энергопредприятия региона к отопительному сезону?

ЖКХ

23:27 19 Октября 2021

Паспорт готовности энергопроизводящим и энергопередающим предприятиям ежегодно выдают с 15 августа по 19 октября.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:

Для получения паспорта готовности энергопредприятия региона через портал электронного правительства подают заявления в установленной форме. Прилагаются акт готовности энергопредприятия, перечень документов, подтверждающий условия выполнения. 1:00 А также заключения энергетической экспертизы.

Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля в этом году выдал паспорта готовности 6-ти предприятиям. Некоторые из них получили документ с замечаниями. К примеру, петропавловская ТЭЦ-2 необходимо до 25 декабря предоставить копию договора на поставку основного топлива на 2022 год.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:

Также после выполнения ремонтных работ котлоагрегата №4 и №5 предоставить копию ведомости параметра технического состояния данных котлов. А также после выполнения ремонтных работ турбины №2 предоставить копию ведомости параметра технического состояния данной турбины.

Получить паспорт готовности к отопительному сезону крайне важно. Основной причиной несоблюдения графиков специалисты называют неудовлетворительное состояние оборудования и недостатки в его эксплуатации.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:

Также хотелось бы отметить случай неполучения паспорта готовности, либо невыполнения условий по замечаниям. В таком случае могут отозвать паспорт готовности. В случае невыполнения или неполучения паспорта готовности предусмотрен административный штраф в размере 300 МРП.

В последний раз штраф за неподготовку к отопительному сезону был оформлен в 2014 году, говорят в контролирующем ведомстве. В целом, ситуация из года в год стабильная. Есть организации, которые ежегодно получают паспорт готовности без нареканий. Это филиал РЖД «Южно-Уральская железная дорога», ТОО «Зенченко» и филиал «Казводхоз».

Диана Салихова

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