Готовы ли энергопредприятия региона к отопительному сезону?

Паспорт готовности энергопроизводящим и энергопередающим предприятиям ежегодно выдают с 15 августа по 19 октября.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:



— Для получения паспорта готовности энергопредприятия региона через портал электронного правительства подают заявления в установленной форме. Прилагаются акт готовности энергопредприятия, перечень документов, подтверждающий условия выполнения. 1:00 А также заключения энергетической экспертизы.



Департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля в этом году выдал паспорта готовности 6-ти предприятиям. Некоторые из них получили документ с замечаниями. К примеру, петропавловская ТЭЦ-2 необходимо до 25 декабря предоставить копию договора на поставку основного топлива на 2022 год.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:



— Также после выполнения ремонтных работ котлоагрегата №4 и №5 предоставить копию ведомости параметра технического состояния данных котлов. А также после выполнения ремонтных работ турбины №2 предоставить копию ведомости параметра технического состояния данной турбины.



Получить паспорт готовности к отопительному сезону крайне важно. Основной причиной несоблюдения графиков специалисты называют неудовлетворительное состояние оборудования и недостатки в его эксплуатации.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:



— Также хотелось бы отметить случай неполучения паспорта готовности, либо невыполнения условий по замечаниям. В таком случае могут отозвать паспорт готовности. В случае невыполнения или неполучения паспорта готовности предусмотрен административный штраф в размере 300 МРП.

В последний раз штраф за неподготовку к отопительному сезону был оформлен в 2014 году, говорят в контролирующем ведомстве. В целом, ситуация из года в год стабильная. Есть организации, которые ежегодно получают паспорт готовности без нареканий. Это филиал РЖД «Южно-Уральская железная дорога», ТОО «Зенченко» и филиал «Казводхоз».

Диана Салихова