Больше тысячи тонны продукции представит СКО на ярмарке в столице

23-24 октября в г.Нур-Султан пройдёт сельскохозяйственная ярмарка с участием Северо-Казахстанской области. Регион представит более 100 видов качественной и экологически чистой сельхозпродукции. Участие примут порядка 110 лучших производителей. СКО привезет в столицу более тысячи тонны сельхозпродукции. Покупатели смогут приобрести мясо и колбасные изделия, картофель и овощи, молоко и молочные продукты, муку, макаронные и кондитерские изделия, мёд, куриные яйца и рыбу. Цены будут на 15-20% ниже рыночных.

Айгерим Мукашева