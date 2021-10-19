Акиматы должны сформировать 5-месячный запас продтоваров

5-месячный запас продовольственных товаров должны сформировать акиматы регионов. С такой рекомендацией на брифинге службы центральных коммуникаций выступил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Для ведомства важно обеспечить положительный баланс продовольствия и товаров для населения. Что касается цен, то сдерживают их через регулирующее воздействие на рынок и формирование стабилизационных фондов. Также вице-министр отметил, что вопросы стоимости социально значимых продтоваров находятся на особом контроле правительства. Еженедельно проводятся совещания совместно с Министерством торговли и интеграции, акиматами областей. А вот стоимость «социального хлеба» будут регулировать через Продкорпорацию путём отгрузки удешевлённой пшеницы мукомольным предприятиям.

Рустем Курманов, вице-министр сельского хозяйства РК:



— Что касается других категорий продуктов — это, в частности, гречиха, подсолнечное масло, капуста, лук, морковь, — здесь работу ведём с акиматами, чтобы сформировали пятимесячный запас для городского населения, рассчитали балансы. Области через СПК должны осуществить закуп именно в период сбора урожая, как раз, когда комфортная цена, без риска, что этих овощей может к весне не стать, или они могут подорожать.



Жанель Бисенбаева