50-летний юбилей отметило отделение травматологии

«Медицина поистине самое благородное из всех искусств», — так сказал Гиппократ. Сегодня для тех, кто носит белые халаты, и в корне профессионального пути которых заложена клятва Гиппократа, день особенный. Отделение травматологии многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи отмечает свой 50-летний юбилей.

Здесь не только принимали поздравления, а еще вспоминали богатую историю отделения, и конечно, людей, которые здесь трудились и создавали эту историю.

Бублейник Лидия Ивановна проработала в отделении травматологии почти 30 лет. Она — свидетель того, как развивалось отделение практически с самого его основания. С теплотой вспоминает своих коллег.

Бублейник Лидия, врач травматолог:



— Я в отделении проработала с 1974 года. Работали в отделении уникальные врачи. Первую помощь оказывали, оперировали, в отделении работали. Тогда еще не было в больнице травматологического пункта и приемы были, вы знаете, вот сейчас молодым врачам трудно даже представить, что мы принимали на амбулаторном приеме по 130-150 больных. Мы были молодыми, мы были энергичными и мы справлялись.

В отделении Лидия Ивановна проработала до 2006 года. А потом судьба подкинула ей ещё один нелегкий, но очень ценный опыт. Врача-травматолога направили в Афганистан. В новом частном интернациональном госпитале она проработала год. Сейчас Лидия Ивановна на заслуженном отдыхе. Гордится своим профессиональным опытом и всегда остается в курсе событий своего родного отделения.

Бублейник Лидия, врач травматолог:



— Вы знаете, что я бы посоветовала молодым травматологам — чтобы всегда было чувство локтя, чувство товарищества и никогда не стеснялись спрашивать у старших товарищей, если чего-то не знают. Вот наше отделение чем уникально. У нас было и до сих пор в отделении такой принцип — пришли молодые, нужно дать максимально знаний, максимально тепла, максимально заботы и чувство локтя было всегда.

Организация и становление отделения и начинающих врачей, радость новых достижений и горесть потерь. История травматологического отделения богата по-своему. Она началась в 1971 году благодаря врачу Вячеславу Смирнову. По его инициативе было открыто отделение, он же был и его первым заведующим. Многое изменилось с того времени. Сейчас травматологи ежегодно проводят около 1200 операций, из них 250 — высокотехнологичных.

Руслан Тасов, заместитель главного врача по медицинской части травматологического отделения Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:



— Проведено большое количество высокотехнологических операций, которые на уровне Казахстана считаются одними из лучших. Поэтому благодаря нашим травматологам СКО считается одной из лучших в Казахстане по индикатору, который внедряется по республике. Стараемся внедрять лучшие тенденции, наши доктора ездят на съезды и конференции. Стараемся лучшее внедрять для населения СКО. На позвоночнике стараемся внедрять операции, сейчас вот закупили оборудование..при неосложненных переломах позвоночника. По одной-две операции в год мы стараемся что-то новое каждый год внедрять.



Труд врачей отметили почетными грамотами управления здравоохранения акимата СКО.

Анастасия Кузнецова