200 акробатов поборолись за первенство на Чемпионате Республики

И спорт, и грация. Соревнования собрали спортсменов из 7 городов Казахстана. Защищать честь Алматы приехали Артем Павлов и Милана Рузиева. Готовились к состязаниям полгода. Приложили все усилия, чтобы сегодня изящно исполнить латиноамериканское танго под французскую композицию.

В Петропавловске пара выступает во второй раз. Признаются, есть небольшое волнение, ведь от результата зависит спортивная карьера.

Артем Павлов, участник соревнований, г. Алматы:



— Занимаемся с напарницей около 2,5 лет. Готовились довольно долго. Зависим полностью друг от друга. По отдельности мы не работаем. Выложились на все 100, чтобы защитить свой регион.



— Что даст Вам победа?



— Может, новое звание присвоят. Мы сейчас кандидаты в мастера спорта. Может, мастера спорта присвоят.



А вот эти парни в желто-красных костюмах приехали из Аксу. Слаженная командная работа помогла исполнить один из сложных трюков — построить пирамиду. Они рассчитывают на победу, ведь до этого дня покорили своими выступлениями ряд городов.

Ислам Токтасин, участник соревнований, г. Аксу, Павлодарская область:



— В Таразе заняли два первых места. Здесь мы сейчас во второй раз. В первый раз заняли первое место. Сейчас не знаю, какое будет. В Уфе было третье место, в Новосибирске — первое.



Эти соревнования стали традиционными. Ежегодно в них принимают участие порядка 200 спортсменов со всех регионов. В этом желающих побороться за звание победителя не меньше. Выступают акробаты в разных возрастных категориях.

Андрей Ямпольский, главный судья соревнований:



-У нас 4 возрастные категории. 15 лет и младше, 17 лет и младше. В каждой возрастной категории дети соревнуются в парной работе. Это мужские парные упражнения, смешанные и женские парные упражнения. Сегодня третий заключительный день. По окончанию соревнований будут подведены итоги и награждены призеры.

Гюзель Закария