В селе Чкалово отремонтировали дороги

Более 130 километров. Столько Николай Машлякевич ежедневно преодолевает за рулем неотложки. Приходилось проезжать и больше, говорит сельчанин. Особенно усилилась нагрузка во время пандемии. Заболевших чкаловцев увозят в центральную районную больницу в г. Тайынша. Отсюда до пункта около 60 километров пути. В день таких вызовов бывает несколько.

Николай Машлякевич, житель с. Чкалово, Тайыншинский район:

— Чкалово, с. Петровка, с. Озерное. Из ильичевки тоже приезжают люди. В целом, охватываем все близлежащие населенные пункты.

Дежурят в селе две неотложки. Однако, количество, не определяет быстроту работы, которая так важна в скорой медицинской помощи, говорит Николай. В случае жителей села Чкалово замедляли весь процесс плохие дороги. Кочки, ямы, выбоины нередко являлись и причиной поломки транспорта. Сейчас все позади. Новый асфальт, который появился на 7 улицах села уже радует глаз жителей Чкалово.

Бахытжан Кажыбаев, житель с. Чкалово, Тайыншинский район:



— Раньше я своих трех внучек водил в школу по эти ямам. Невозможно было ездить, а сейчас свободно ездим. Приятно. Большое спасибо.

Для асфальтирования дорог по программе «Ауыл-ел бесігі» из республиканского бюджета выделили около 230 млн тенге. Также решен вопрос внутреннего освещения села. В прошлом году здесь установили 90 фонарей. Ведется работа и по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Сакен Садуакасов, аким Чкаловского сельского округа:



— В этом году начаты работы по водоотведению в с. Чкалово и с. Петровка. На проект будет направлено более 2 млрд тенге. В этом году выделено 140 млн тенге. В настоящее время на Петровке строятся водораспределительные сети.

Всего в Чкаловском сельском округе проживает более 4 тысяч человек.

Жанель Бисенбаева