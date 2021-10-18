В рамках акции «Приёмная на дороге» полицейским СК поступило 300 вопросов

В рамках республиканской акции «Приёмная на дороге» полицейские СК принимали обращения в социальной сети Instagram. За два дня акции поступило около 300 вопросов. Это дорожная безопасность, регистрация автотранспорта, работа участковых инспекторов, миграция и контроль за оборотом оружия. Диалог с жителями области позволяет «держать руку на пульсе», владеть ситуацией и слышать их мнения по всем актуальным вопросам, заверяют полицейские. С начала года служители закона приняли и обработали свыше двух тысяч различных вопросов.

Алишер Ашимов