В рамках акции «Приёмная на дороге» полицейским СК поступило 300 вопросов

Правоохранительные органы

22:14 18 Октября 2021

В рамках республиканской акции «Приёмная на дороге» полицейские СК принимали обращения в социальной сети Instagram. За два дня акции поступило около 300 вопросов. Это дорожная безопасность, регистрация автотранспорта, работа участковых инспекторов, миграция и контроль за оборотом оружия. Диалог с жителями области позволяет «держать руку на пульсе», владеть ситуацией и слышать их мнения по всем актуальным вопросам, заверяют полицейские. С начала года служители закона приняли и обработали свыше двух тысяч различных вопросов.

Алишер Ашимов

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